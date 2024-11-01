Elele Hizmet Kulübü’nden alkışlanacak hareket

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01/11/2024

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Elele Hizmet Kulübü’nden alkışlanacak hareket

 Her şey çocuklarımız için Elele Hizmet Kulübü toplumsal sorunlara değinerek birlik ve beraberliğin oluşması adına sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Dernek Başkanı Servet Akacan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fazilet Çakır,Olcay Kara ve Doç.Dr.Melahat Arıklı , 20 okul çantası ve 15 takım eşofmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası yetkililerine teslim etti.Konu ile ilgili açıklama yapan dernek başkanı Servet Akacan,” Bizler derneğimizi kurduğumuz günden itibaren  birçok alanda desteğe ihtiyaç duyan insanımızın yanında olmaya çalıştık ve çalışacağız”diyerek yaptıkları çalışmaların  devamı geleceğini de dile getirdi.

01/11/2024 16:42
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TAGS: haber, kıbrıs
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