Elena Fırtınası yüzünden Güney Kıbrıs’ta dev hortum

Elena’nın etkisiyle kötü hava koşulları sürüyor.

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25/12/2024

Elena Fırtınası yüzünden Güney Kıbrıs’ta dev hortum

Elena’nın etkisiyle kötü hava koşulları sürüyor. Dün başlayıp bugün de devam eden yoğun yağışların yanı sıra, yarına kadar geçerli olacak sarı uyarı da mevcut.

PHilelefteros’un haberine göre, dev hortum kameralara yansıdı

Fotoğraflar, Soti̇ra bölgesindeki Agia Thekla’dan paylaşıldı

Filelefteros, Rum Meteoroloji Dairesi’nin  havanın daha da kötüleşmesinin beklendiği yazdı.

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TAGS: elena, hortum
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