Elena Fırtınası yüzünden Güney Kıbrıs’ta dev hortum
Elena’nın etkisiyle kötü hava koşulları sürüyor.
YAYIN TARİHİ:
25/12/2024
Elena’nın etkisiyle kötü hava koşulları sürüyor. Dün başlayıp bugün de devam eden yoğun yağışların yanı sıra, yarına kadar geçerli olacak sarı uyarı da mevcut.
PHilelefteros’un haberine göre, dev hortum kameralara yansıdı
Fotoğraflar, Soti̇ra bölgesindeki Agia Thekla’dan paylaşıldı
Filelefteros, Rum Meteoroloji Dairesi’nin havanın daha da kötüleşmesinin beklendiği yazdı.
YAYIN TARİHİ: