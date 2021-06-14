Elenen İsim Belli Oldu

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Batuhan Karacakaya, 7 kişinin kaldığı adaya veda eden isim oldu. Aleyna, Batuhan ve Ayşe arasındaki oylamada Batuhan en az oy alan isim oldu ve yarışmadan elendi.

survivor'da bu hafta yapılan elemede adaya veda eden Batuhan Karacakaya şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bu ana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Annem sakın üzülme diyeceğim. Bence buraya kadar iyi geldim. Güzel bir yoldu bu. Gönül isterdi son dörde oturayım. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş."

Dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya’nın değişimi sürekli magazin gündeminde yer alıyordu.

Küçük yaşlarda tanıştığı dizi ve film sektöründe önemli yapımlarda yer alan başarılı oyuncunun Instagram hesabı da sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Batuhan Karacakaya hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

survivor BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.



Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.





Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.



Rol Aldığı Film ve Diziler:



Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)



Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)



Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)



Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)



Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)



Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)



Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)



Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)



Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)

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14/06/2021 08:47