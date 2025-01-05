Elexus Hotel’den açıklama…

Bazı taksicilerin Elexus Hotel girişini kapattığı olayla ilgili otel yetkililerince yapılan açıklamada, müşterinin taksi talebinde bulunmak istemeyip özel araçla seyahat etmek istemesi nedeniyle bu olayların yaşanmasının büyük bir haksızlık olduğu belirtildi.

Otel yetkilileri, bölgedeki taksileri her zaman desteklediklerini ve bu durumun ülke turizmine verdiği zarar açısından değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Olayın, Maraş’a gitmek isteyen bir müşterinin otelin çağırdığı taksiye binmemesi ve özel araç talep etmesiyle geliştiğini ifade eden yetkililer, şu açıklamaları yaptı:

“Müşteri, Maraş’a gitmek için taksi yerine otel aracını tercih etti. Bunun üzerine, otel aracını bir taksi takip etmiş ve Mağusa’ya yaklaşırken bir grup taksi aracı durdurmuştur. Bu süreçte polis, taksicilerin şikâyeti üzerine otel şoförüne ceza kesmiştir.”

Otel, olayların ardından, duruma sebep olan taksiciyi otele kabul etmediklerini ve bu kişinin diğer meslektaşlarını da örgütleyerek otel giriş-çıkışlarını kapattığını bildirdi.

Yaşanan bu durum nedeniyle, otelden çıkış yapamayan müşteriler uçaklarını kaçırmış, hasta misafir ise hastaneye götürülememiştir. Otel yetkilileri, bu tür olayların turizme verdiği zararların yeterince dikkate alınmadığını üzülerek gözlemlediklerini dile getirdi.