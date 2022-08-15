ELFA üyesi UKÜ Hukuk Fakültesi yeni döneme hazır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi, kuruluşu olan 2010-2011 Akademik Yılından bu yana büyümeye devam ederek, en iyi Hukuk Fakültelerinden bir olarak bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerde KKTC’nin en iyi hukuk fakültesi seçilen, ayrıca AB Hukuk Fakülteleri Birliği’nin (The European Law Faculties Association: ELFA) üyesi olan UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tunç, Fakülte bünyesinde lisans düzeyinde Hukuk ve Uluslararası Hukuk olmak üzere iki bölümlerinin olduğuna dikkat çekerek, amaçlarının Hukuk biliminin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip, sözel yeteneği gelişmiş, hukuki bilgi, yöntem ve tekniklerini özümsemiş, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, global düşünme yetisi ve yeterliliği konusunda donanıma sahip hukukçular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Çağa ayak uyduran müfredatı ve akademik kadrosu ile yeni döneme hazır

Hukuk öğretimi ve eğitimi, hukukçunun işlerinde ihtiyaç duyacağı mesleki vasıflar ile global hukuki düşünme yetisi ve yeterliliği arasında hukukçu adayını donatması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tunç bu bağlamda mezunlarının hukuki bilgileri teknolojik gelişmelere entegre edebilen ve hukuki bilgi ile paralel şekilde teknolojik bilgiyi kullanabilen bireyler olmalarını çok önemsediklerini aktararak “Bu amaçlarımızı gerçekleştirirken, Türkiye ve KKTC Hukuk Fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirerek 2021-2022 Akademik Yılından itibaren müfredatımıza “Hukuk mesleğine giriş sınavına” hazırlık derslerini dahil ettiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Tunç, öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabilmelerini sağlamak amacıyla sanal mahkeme salonlarında farazi mahkeme uygulamaları yaptıklarına da dikkat çekerek, “Böylece, öğrencilerimizin davalı, davacı, hâkim ve savcı gibi çeşitli roller alarak kendilerini mesleğe hazırlamaları sağlanmaktadır” dedi.

UKÜ Hukuk Fakültesi olarak ayrıca, her akademik dönemde öğrencilere yönelik olarak sempozyumlar düzenlediklerini de belirten Tunç, “Bu sayede öğrencilerimize kendi araştırmalarını sunmalarına fırsat veriyoruz. Öğrencilerin araştırmalarını sunmasına fırsat veren Genç Ceza Hukukçuları Kongresi’ne KKTC’den katılan tek Hukuk Fakültesi olmanın gururunu taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Dekan Tunç, mezunlarının aldıkları kaliteli eğitimle hukuk mesleğini başarıyla icra ettiklerini işaret ederek, “Bu çerçevede, avukat, hâkim, savcı gibi yargının ön saflarında yer alabildikleri gibi noter, marka – patent vekili, bankacı, akademisyen gibi çeşitli alanlarda da görev alabilirler” bilgisini paylaştı.

Fakülteye başvuru ve kayıt kabul hakkında da bilgi veren Tunç, KKTC liselerinden mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış TC vatandaşı öğrencilerin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Sonuçları ya da diploma not ortalamaları ile tüm programlara başvuru yapabileceklerini belirterek, “Ayrıca GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri olan aday öğrencilerin de tüm programlara kayıt kabul hakkı vardır” dedi.

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15/08/2022 16:18