Elgin: Zararı yok ancak geri gönderilmeli

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Çocuk Polikliniği’nin alt katında bulunan ALYCON Co-60 cihazının tehlike saçması ile ilgili günlerdir basında yer alan haberlere ilişkin Radyasyon Onkoloji Uzmanı Ahmet Elgin Haber Kıbrıs’a konuştu. Elgin olayın abartıldığını söyleyerek odanın kapısının kurşunla kapatıldığını kaydetti.

“Sızıntı olmadı”

ALYCON Co-60 cihazında bir sızıntı olması halinde risk teşkil ettiğinin altını çizen Radyasyon Onkoloji Uzmanı Ahmet Elgin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bulunan cihazda kesinlikle bir sızma olmadığını söyledi.

“Yasa olarak geri gönderilmeli”

ALYCON Co-60 cihazının hangi ülkeden alındıysa geri gönderilmesi gerektiğinin yasada yazdığından söz eden Dr. Elgin, “Cihaz risk yaratmıyor ancak yasa derki hangi ülkeden alındıysa geri o ülkeye gönderilmelidir”