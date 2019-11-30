Eli Bıçaklı Kişi Tutuklandı

Yenikent bölgesinde eşi ile kavga ettiği gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine öfkelenip tasarrufundaki bıçak ile sokak ortasında bağırıp çağıran zanlı Sabit Çolak tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, huzurda bulunan zanlı Sabit Çolak’ın 29 Kasım tarihinde saat 23.30 sıralarında umumi bir yer olan Yenikent’te, eşi ile aralarında ailevi sorunlardan dolayı çıkan sözlü tartışma neticesinde alınan ihbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Kemal Erdelhun’un kendisi ile konuştuğu bir sırada evinden almış olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı sokak içerisinde gelişi güzel sallamak sureti ile kanunsuz bir şekilde bıçak taşıdığı bir esnada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının Lefkoşa adli şube amirliğine getirildiği bir sırada, kendisine kelepçe takıldığı gerekçesi ile şikâyet odasında bulunan camdan mamul 70 cm - 40 cm ebadındaki çerçeveli cama kasten ve kanunsuz olarak yumruk atmak sureti ile camın kırılmasına sebebiyet verdiğini belirtti. Polis memuru Turgal mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken kamera görüntüleri ve ifadeler olduğunu belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep ederim.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

30/11/2019 13:51