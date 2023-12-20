Eli Cohen: Yahudi devletinin savaşı durdurma hedefi yok

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen “bir ateşkesin sivillere yardımcı olmayacağını, Hamas’a yeniden toparlanma fırsatı vereceğini” öne sürdü “Yahudi devleti Hamas yok edilene kadar savaşı durdurmayı hedeflemiyor” dedi, Hizbullah’ı ve Husiler’i uyardı: “akıbetiniz Hamas gibi olur”.

Cohen Rum yönetiminin, Larnaka’dan Gazze’ye denizden insani yardım koridoru oluşturulmasını öngören “Amaltheia” önerisinin detaylarını görüşmek üzere öğlen saatlerinde Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Cohen’i Larnaka’daki “Zinon” isimli “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nde karşıladı. “Koordinasyon Merkezi”ni ve altyapılarını denetleyen İkili arasında, teknik ekip, Rum tarafındaki İsrail Büyükelçisi Oren Anolik ve İsrail’deki Rum büyükelçi Kornilios Korniliu’nun da katıldığı bir görüşme gerçekleşti. Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Kombos, merkezin Gazze Şeridi’ndeki sivillere insanî yardım ulaştırılmasını öngören “Amaltehia” inisiyatifinin uygulanmasında belirleyici rol oynayabileceğini söyledi.

İnsanî yardımların Güney Kıbrıs’ta toplanacağını, korunacağını ve denetlendikten sonra deniz yoluyla Gazze’ye ulaştırılacağını söyleyen Kombos “Larnaka-Gazze insanî yardım koridorunun orta ve uzun vadede devam edecek ve bölgenin yeniden inşasına yardımcı olacak bir inisiyatiftir” dedi.

Cohen ise Rum yönetiminin inisiyatifinin hayata geçirilmesiyle ilgili bütün detayların önümüzdeki iki gün içerisinde halledileceğini söyledi. “Hedef, Gazze Şeridi’ndeki sivilleri rahatlatacak insani yardımın ulaştırılmasıdır” ifadesini kullandı.

Eli Cohen “Yahudi devleti, Hamas yok edilene kadar savaşı durdurmayı hedeflemiyor. Sivillere yardımcı olmayacağı, Hamas’ın toparlanmasına hizmet edeceği için, bir ateşkes Hamas’a hediye olur” ifadesini kullandı.

Cohen, Hizbullah’a ve Lübnan’daki örgüt başkanı Hasan Nasrala’ya “İsrail’in güvenliğine zarar verecek başka eylemleri olursa akıbetlerinin, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde uğradığı ile aynı olacağı” açık uyarısında bulundu.

Cohen’in Yemen’deki Husilere de açık uyarı yaptığına işaret eden Rum medyası Cohen’in bu uyarısını “dünya çapında tartışmaya sebep olacak” yorumuyla aktardı.

Daha sonra Kombos ve Cohen Larnaka Limanı’na gitti. İkili, denizden insani yardım koridoru açısından önemli görülen Larnaka Limanı’ndaki altyapıları denetleyecek. Cohen’in bu akşamüzeri ülkesine döneceği açıklandı.