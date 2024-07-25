Elia Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray uzun süredir yürüttüğü sağ bek operasyonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Elia Jelert transferini noktaladı.

Öte yandan Milliyet Gazetesi, Elia Jelert'in sözleşme detaylarını duyurdu.

Buna göre Galatasaray, Elia Jelert için Kopenhag'a bonuslarla birlikte toplam 11 milyon euro ödeyecek.

21 yaşındaki sağ beke ise her sezon için 900 bin euro maaş ödenecek.

Haberde Jelert'in bugün İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı vurgulandı.