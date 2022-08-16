Elif Buse Doğan: Erkekte kas takıntım yok göbekli olabilir

Serkan Çağrı ile birlikte sundukları ‘Nefesten Sese’ programında seslendirdiği anonim türkü ‘Samsak Döveci’ ile yıldızı parlayan Elif Buse Doğan, Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu.

Ünlü şarkıcı, YouTube’da yayınlanan ‘Normalleştiremediklerimizden misiniz’ adlı seride birbirinden ilginç sorulara yanıt verdi. Doğan, “Duşta şarkı söylemek normal midir” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Normaldir. Ben sürekli söylüyorum. Ama herkesin de genelde söylediğini düşünüyorum çünkü en rahat olduğumuz yer, duş. Ben yolda yürürken de otururken de şarkı söylerim. Ev temizlerken de çok söylerim. Çıkamadığım seslere çıkarım.”

HİJYEN ÖNEMLİ, TIRNAKLARI TEMİZ OLSUN

Ünlü şarkıcı, “Kadınların kaslı erkek takıntısı normal midir” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Değildir. Benim takıntım olmadığı için anlamıyorum. Erkekte bakacağım şey kas değildir. Olsa da olur olmasa da olur. Göbekli de olabilir, olmayabilir de. Önce iyi bir insan mı diye bakarım. Hijyen önemli, tırnağın içinde pislik olmasın mesela.”

Elif Buse Doğan, “Sanaldan tanıştığınız biriyle ilişkiye başlamak normal midir” sorusunu da yanıtladı: “Değildir. Geçen bir çekim için tren garının oraya gittik. Bir abi orada elinde çiçekle bekledi saatlerce. Büyük ihtimal sosyal medyadan tanıştı ve gelmedi mesela.”

Türküden sonra konserlerimiz arttı

Elif Buse Doğan’ın uzun süredir birlikte program yaptığı müzisyen Serkan Çağrı’yla arası ‘Samsak Döveci’ nedeniyle açılmıştı.

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16/08/2022 09:14