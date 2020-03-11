Elif Lort Cinayeti’ne Karşı 3 Örgüt Girne’de Sokaktaydı

Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka ve Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü dün akşam saat 18.00'da 8 Mart gecesi katledilen Elif Lort cinayetinin ardından Girne Belediye binası önünde bir basın açıklaması okuyarak Elif'in katledildigi yere yürüyüp karanfil bıraktı.

Yapılan açıklamada Elif'in öldürülmesinin toplum içerisinde büyük üzüntü yaratı, devlet yetkililerinin diledikleri başsağlığının meşru olması için adaletin sağlanması şart olduğu vurgulandı. Bu cinayeti işleyen tek bir kişinin olmadığına vurgu yapılarak, bundan önceki kadın cinayetlerinde olduğu gibi Elif'in cinayete kurban gitmesinde de, sosyal hizmetlere yıllarca dar bir bütçe öngörerek kadınların şiddete karşı korumasız kalmasına sebebiyet veren vekillerin, kullanılan kamu kaynaklarının kadınları, çocukları, yoksulları koruyacak sosyal politikalara tahsis edilmesi gereken yerde kadına yönelik şiddeti besleyen gerici odaklara aktarılmasını sağlayan devletin, güvenlik, sağlık, hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin koordineli şekilde bir noktadan verileceği şiddet önleme merkezlerini hayata geçirmeyen yetkililerin de sorumlulugu olduguna vurgu yapıldı.

Kadınların “eş, anne vb.” olarak tanımlanıp nesneleştirilmesinde etkisi olan neoliberal muhafazakar politikalar kadın özgürleşmesinin ve kadına karşı uygulanan şiddetle mücadelenin önünde engel teşkil ettiğine vurgu yapılarak " İşkence gören, cinayete kurban giden, tecavüze ve tacize uğrayan, ve sömürülen kadınların sayısının gün geçtikçe artı, devletin görevi olan kadına yönelik şiddetle ilgili alması gereken önleyici ve koruyucu tedbirleri bir an önce hayata geçirmesi gerektigi vurgulandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılması gerekliliginin vurgulandığı acıklamada, Yasa yapmak kadar, yasaları uygulamanın da bir o kadar önem taşıdığına değinildi. Açıklamaya şu sekilde devam edildi. "Kadınlar olarak devletten alacaklıyız. Bizim artık sabredecek gücümüz kalmadı. Kız kardeşlerimizi kaybetmenin bedelini makam sahiplerine ödeteceğiz. Görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için bir kız kardeşimizin daha şiddet görmesine veya öldürülmesine tahammülümüz kalmadı. Başka Elifler öldürülemesin diye, tüm kız kardeşlerimiz güvende olsun diye elimiz yakanızda olacak. Evde şiddet gösteren eşlerden, sokakta başıboş dolaşan yobazlardan, kadınları taciz etmeyi kendinde hak gören her hadsizden, iş yerinde mobbing yapan ve tacizde bulunan müdürlerden ve patronlardan rahat nefes alamadığımız her gün, şiddete uğramamızı önleyecek ve bizi şiddetten ve ölümden koruyacak tedbirleri almayan sizleri hiç durmadan rahatsız edeceğiz".

11/03/2020 12:25