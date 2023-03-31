“Elim Sende” etkinliği bu hafta sonu Gazimağusa ve Girne’de devam edecek

KKTC’de bulunan afetzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen “Elim Sende” etkinliğinin üçüncüsü ve dördüncüsü bu hafta sonu Gazimağusa ve Girne’de yapılacak.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi destekleri ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve EVKAF İyilik Gönüllüleri koordinesinde yapılan moral etkinliği, cumartesi günü Gazimağusa Kaleiçi Namık Kemal Meydanı’nda, pazar günü ise Girne Barış Parkı’nda yer alacak.

Etkinlikler, 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, depremzede çocukların misafir edileceği etkinlikler kapsamında; geleneksel ebru sanatı, seramik, ahşap baskı ile drama, sokak oyunları, balon süsleme, çeşitli maskotlar, yüz boyama atölyeleri ve dondurma, pamuk şeker ikramı gibi içeriklerden oluşan eğlenceli aktiviteler yapılarak çocukların mutlu olacakları bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

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31/03/2023 15:19