“Elinde bilgi, isim ve belge varsa El-Sen ve kamuoyuyla paylaşsın”

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11/08/2023

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“Elinde bilgi, isim ve belge varsa El-Sen ve kamuoyuyla paylaşsın”

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Paşa’nın “Kıb-Tek’te çeteler olduğu ve bu çeteler yakıt gemilerini kontrol ettiği” yönünde bir açıklama yaptığını savunan Tuğcu, “Eğer, Hüseyin Paşa’nın elinde bilgi, isim ve belge varsa El-Sen ve kamuoyuyla paylaşmak zorundadır” dedi.

Kamuoyu önünde bu kadar emin açıklama yapmasına rağmen Paşa’nın neden Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunmadığını soran Tuğcu,  El-Sen’in toplumu bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, Hüseyin Paşa’ya "doğrudan akaryakıt alımlarında kurumun uğratıldığı zarar" ve "iptal edilen akaryakıt ihaleleriyle" ilgili sorular da yöneltti.

11/08/2023 10:49
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TAGS: haber, kıbrıs
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