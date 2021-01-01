Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, evindeki yılbaşı kutlamasında meydana gelen havai fişek patlaması sonrası yaralandı.

İlk müdahalenin ardından bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilen Omar Elabdellaoui'nin görme kaybı yaşayabileceği belirtilmişti.

Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Liv Hospital Ulus Göz Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Kaya açıklama yaptı.

Kaya, "Şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale muhtemelen gerekecektir. Yarın değerlendirme yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönemde nasıl olur, şimdiden bir şey söylemek çok bağlayıcı olur.



Oluşan termal kimyasal bir etki var. Ne olacağına dair takiplerimizi bakıyoruz. Bütün tetkiklerini yaptık. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı" dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus'taki Liv Hospital'da basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Olayı duyar duymaz hastaneye geldiklerini aktaran Albayrak, "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük." diye konuştu.

Norveçli sağ bekin bilincinin açık olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Omar evindeyken elinde havai fişek patladı. Net bir şey meydana çıkması için gözlerinin içi yıkanacak. Bütün doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor. Gözleri yıkandıktan sonra netice ortaya çıkacak. Kendisi konuşuyor. Doktorlara cevap verebiliyor. Şanssız bir kaza geçirdik. 2020 bütün dünyaya şanssız bir yıl olarak geldiyse, Galatasaray olarak da son dakikada şanssız bir olay yaşadık. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.



Albayrak, 29 yaşındaki oyuncunun bilincinin açık olduğunu yineleyerek, "Kendisiyle konuştum. Bana 'Çok teşekkür ediyorum.' dedi. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. O bizim canımız, ciğerimiz. Bu akşam içimiz yandı." şeklinde görüş belirtti.

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01/01/2021 12:52