Elindeki demirle araca vurdu tutuklandı!

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15/11/2023

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Elindeki demirle araca vurdu tutuklandı!


Gazimağusa’da bir kişi, “kasti hasar ve tecavüz-i alet taşımak” suçlarından tutuklandı.

Polis basın bültenine göre olay, dün, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu B.Y.’nin (E-27) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demirden mamul dorse park ayak çevirme kolu ile, D.K.’ye ait salon aracın sol ön kapısına kasten vurmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

15/11/2023 13:40
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