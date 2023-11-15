Elindeki demirle araca vurdu tutuklandı!
15/11/2023
Gazimağusa’da bir kişi, “kasti hasar ve tecavüz-i alet taşımak” suçlarından tutuklandı.
Polis basın bültenine göre olay, dün, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.
Aralarında çıkan tartışma sonucu B.Y.’nin (E-27) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demirden mamul dorse park ayak çevirme kolu ile, D.K.’ye ait salon aracın sol ön kapısına kasten vurmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.