Elinize bulaşan balık kokusu için 3 yöntem

Lezzetli sofraların olmazsa olmazı balığı yaz, kış demeden sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Yemesi son derece keyifli ancak temizlerken ya da pişirirken elimize sinen o kokusu bizi zorlayabiliyor. Ancak sizin için bu kokuyu ortadan kaldıran 3 yöntemden bahsettik.

Limon yöntemi: Limonda bulunan asit, balık kokusunu ortadan kaldırmaya yardım edebilir. Bunun için taze limonu ikiye bölün ve elinizi ovalayın. Ardından sabun ve bol su ile elinizi yıkayın.

Sıcak çay yöntemi: Hafif sıcağa yakın çay ile ellerinizi yıkayın. Bu yöntem sadece balık değil, soğan kokusunu da yok ediyor.

Metal kaşık yöntemi: Metal kaşığı elinize alın ve suyun altında sabun gibi kaşığı ovun. Balık kokusunu çıkarma konusunda son derece etkili bir yöntemdir.