Elis 2024'e Umut Vaadeden Bir Başlangıç Yaptı.....

Küçük yaşlarda elde ettiği uluslararası başarılarla adından sıkça söz ettiren, Latin dansçı Elis Sermaye, Dünya'nın en önemli Latin dans organizasyonlarından olan, Colombia World Latin Dance Cup'ın, Yünanistan Selanik elemeleri olarak gerçekleştirilen, Thesselenaki Sensualonica Dance Festival'de sıralamada en zirvede bitirmesine rağmen, puanlama olarak iki ikincilik ve bir üçüncülük alarak 2024 sezonuna güzel bir başlangıç yaptı.

2024 Yılında artık 13 - 17 yaş arası junior katagorisinde yarışacak olan Elis, rakiplerinin en küçüğü olarak yarışacak olması, onun için büyük bir dezavantaj olsada, Elis bıkmadan usanmadan çalışıp başarılı olmaya devam ediyor. Colombia WLDC organizasyon kurallar gereği, puanlama sistemi farklı olduğundan, ikinci sırada bitirdiği iki katagoride, Elis aslında yarışmayı rakiplerinin en önünde bitirdi.

2023 yılını 6 şampiyonluk ve bir çok başarı ile KKTC Olimpizim Ödülü alarak başarılı bir yıl geçiren Elis, 2024 yılı ilk 6 ay için planlanmış organizasyonlarından ilki olan, Selanik Sensualonica Dance Festıval'de sahne alarak iyi bir başarı elde etti. Henüz hiç bir sponsorluk antlaşması, ya da herhangi bir katkı almadan, 2024 sezonuna başlayan Elis, tüm olumsuzluklara rağmen ileriye umutla bakıp, çalışmaya devam ediyor.