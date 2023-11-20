Elis Güney'de gözlerin pasını sildi

Ülkemizin başarılı latin dansçısı Elis Sermaye, hafta sonu pazar günü Güney Lefkoşa'da Kıbrıs Dans ve Spor Federasyonu'nun ( CDSSF ) düzenlediği Cyprus Cup And Tournament'de 3 katagoride sahne aldı. Bu organizasyon Elis için, 02 Aralık tarihinde, Mexico Cancun'da gerçekleştirilecek Euroson Latino World Salsa Championship organizasyonundan önce çok iyi bir antreman oldu. Başarılı dansçı sporcumuz, iki hafta önce de Makedonya Üsküp'te katıldığı Ido World Couple Dance Championship organizasyonda, 3 katagoride yaklaşık 120 rakibi ile mücadele etmiş, ve Bachata Solo Children'da Dünya 5'ncisi gelmişti. Elis’in hafta sonu Güney Kıbrıs'da katıldığı organizasyonda, kendi dans branşlarında hiç rakibi olmaması, yarışmanın bir gösteri mahiyetinde olmasına neden oldu.

Organizasyonu izlemeye gelenlerin, büyük beğenisini alan Elis, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışladı. Daha çok bir gösteri havasında geçen Elis’in sahnesi, İki hafta sonra katılacağı dünyanın en prestijli latin dans organizasyonu olan Euroson Latino World Salsa Championship için de iyi bir moral ve antrenman oldu. 2023 Yılı programının Aralık başında katılacağı dünyanın en büyük organizasyonu ile son bulacak. Ocak ayını dinlenerek ve yeni kareografi çalışmaları ile geçirecek olan Elis, 2024 yılı organizasyonlarına Şubat ayı ile başlayacak. 2024 Yılı içerisinde, planlanmış yaklaşık 8 - 9 organizasyon olacak olan Elis'in, 2024 yılı içerisinde, bazı özel davetleri de bulunuyor.