Elis Meksika yolunda

Ülkemizin başarılı latin dansçısı Elis Sermaye, dünyanın en prestijli latin dans organizasyonu olan, Euroson Latino World Salsa Championship'e katılmak için Meksika'ya gitti. Küçük yaşına rağmen, dansta başarıları dünya çapında olan Elis, 2024 yılı planlamasının, son organizasyonu ve en önemlisi olan organizasyona katılmak için Meksika'nın Puebla şehrine gitti. Tüm dünya dans camiasının gözü ve kulağının orda olup, latin dansının kalbinin atacağı bu büyük organizasyona Elis, daha önce 5 kez katılmış olup, en iyi derecesini 2022 yılında 5'ncilik alarak yapmıştı.

Dünyanın yaklaşık 30 farklı ülkesinde, yarışmaya finallerden katılma hakkı kazanmak için elemeleri yapılan bu organizasyona katılabilmek, dansa gönül vermiş herkesin en büyük hayali. 2024 yılında katılmış olduğu, farklı organizasyonlarda kazanmış olduğu birçok başarılarla, bu organizasyona da iddialı olarak katılacak olan Elis'in, en büyük dezavantajı, yarışacağı yaş katagorisinin en küçüğü olması. 13 - 17 aralığının dansta büyük bir önem taşıdığının farkında olan Elis'in eski Türkiye şampiyon hocası Metehan Güneş, "Elis’in bu sene birçok organizasyonda, aynı dezavantajla şampiyonluklar kazanmasından dolay, bu yarışmada da dansçısına güveni sonsuz". Elis'in en büyük destekçisi olan, ikinci evi olan A Kare Dans ve Spor Okulu, ve direktörü Ahmet Arik'da, dansçılarına güvenlerinin tam olduğunu, ve Elis'in başarılarının onlar için her zaman gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bu organizasyonuna katılabilmesinse kendisine destek olan, Ragıp Tanlı EMTAN CONTRACTİON, ve Salih Kayım CALİFORİAN RESTOURANT 'ta her platformda teşekkür eden Elis'in ailesi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ olarak bayrağımız ve milli marşımızın hiç bir engele ve ambargoya takılmadan boy gösterebildiğimiz bu tür organizasyonlar için, devletimizin de katkı koyması gerektiğini tekrardan hatırlattı. Bu konularda gerçek ve ciddi bir politikamızın olmadı gerekliliğini söyleyen Elis'in babası Hakan Sermaye.

Eğer ülke tanıtımı önemliyse, bu tür tanıtım fırsatlarını kaybetme lüksümüzün olmadığını hatırlattı. Türkiye üzerinden uluslararası arenada boy göstermenin gayet kolay olduğunu, fakat bu şekilde kendi ülkemizi tanıtma fırsatının önemini bilmemiz gerekir dedi. Ülkemizde halen daha bir dans Federasyonu olmadığını da söyleyen Hakan Sermaye, dansı bir spor olarak kabul edildiğini, ve Türkiye olmak üzere, birçok ülkede dans federasyonlarının Spor bakanlıklarına bağlı olduğunu söyledi. Bizde haber sitemiz olarak Elis'e yürekten başarılar dileriz.