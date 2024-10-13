Elis Sermaye, Toronto'da dansıyla izleyenleri büyüledi!

Kanada Toronto'da düzenlenen Canada Salsa & Bachata Kongresi'nde sahne alan, 13 yaşındaki latin dansçı Elis Sermaye, büyük rakipleri arasında başarısıyla boy gösterdi.

Ülkemizin, yaşı küçük, ünü büyük, latin dansının büyüleyici kızı Elis Sermaye, Kanada Toronto'da çarşamba günü başlayan, Canada Salsa & Bachata Congres dans organizasyonunda ülkemizi temsil etmek için sahne almaya devam ediyor. Toplam 5 kategoride yarışan Elis, sahne alacağı kategorilerde, en küçük dansçı olması yanında, yaş sınırlaması olmayan iki kategoride, kendisiyle 30 yıl üzerinde yaş farkı olan yarışmacılarla da boy gösterdi.

Dansın evrensel bütünlüğü ilkesi ile, din dil ve ırk ayrımı yapılmadan, tamamen özgürce ülkemiz bayrağı altında yarışan ve 5 gün boyunca sahne alan Elis, kendi adına sürdürdüğü yolda, bu organizasyon ile seviye yükseltmiş oldu.

Sermaye’nin ailesi, özellikle bireysel yeteneklerle bu tür uluslararası organizasyonlarda boy gösterilmesine, daha fazla olanak sağlanması gerektiğini ve en güzel ülke tanıtımının bu uluslararası organizasyonlarla olabileceğini belirtti. Ve yine önemli bir mesaj da, Elis'in bir büyük hayalini daha gerçekleştirirken, kendisine güvenip destekleyen, ve tüm masraflarını karşılayan iş insanları Aykut Aksu ve eşi Neziha Doğan Aksu'ya yürekten teşekkür etti.

Organizasyon boyunca toplam 52 rakip dansçı ile, büyük bir rekabet içinde olan Elis, yarışmaların ilk günü, derece alabilmesinin çok zor olduğu, yaş sınırı olmayan profesyonel büyük rakipleri ile, iki kategoride, Ameteur Ladies Intermediate Solo Bachata, ve Salsa'da sahne aldı. Kendi yaşına en yakın yarışmacının 17 yaşında olduğu bu iki kategoride, Elis dereceye giremeyerek ilk üçte olamadı.

Organizasyonun ikinci gününü dinlenerek geçiren Elis, cumartesi 3 kategoride sahne aldı. Aslında yarışanlar içinde, yine en küçük olan Elis, 13 - 17 yaş Amateur Ladies Solo Salsa Showcase, Amateur Ladies Open Solo Showcase ve Amateur Ladies Salsa Solo Showcase, kategorilerinde sahne aldı. Özellikle derece beklediği, bu kategorilerde, Elis rakipleri karşısında, yaşça çok küçük olmasına rağmen, Amateur Ladies Bachata Solo Showcase 17 & Under kategorisinde büyük bir başarı göstererek, 2’nci olmayı başardı. Böyle büyük bir organizasyonda, kendinden yaşça oldukça büyük ve daha iyi olanaklarla hazırlanma imkanı ve tecrübeleri olan rakipleri arasında, Elis'in bu başarısı, takdire şayan ve de geleceği için çok önemli.

Yarışma sonrasında, öncelikle yine Montreal ve New York 'da yapılacak uluslararası yarışmalara da davet alan Elis'in, Aralık ayındaki Mexico’da yapılacak Dünya Şampiyonası planı var. Dünya çapında en ünlü dansçıların workshopları ve özel gösteriler ile devam eden organizasyon, salı günü büyük bir kutlama ile son bulacak. Ülkemizin tanıtımını da yapmaktan geri kalmayan Elis, Kuzey Kıbrıs vatandaşı olarak, çoğu zaman yaşadığı zorlukları da anlatmaktan geri kalmadı.