Elis Sermaye Yunanistan'dan şampiyonluk ile döndü

Ülkemizi dansta başarılarıyla gururlandıran Elis Sermaye, 6-9 Nisan tarihlerinde Yunanistan Thessaloniki Dance Festivali’nde Salsa Solo Junior ve Bachata Solo Junior 2. Katagorisi’nde ilk kez yarıştı ve ikinci oldu.

Elis ,Salsa da 10 kişiden önce 5 kişi içerisine finale, sonra şampiyonluğa kadar geldi.Bachata katagorisinde kendisinden büyüklerle yarışan Elis Sermaye ikinci şampiyonluğu açıklandığında dakikalarca alkışlandı.

Elis, ‘ŞAMPİYON MELEKLER 'i de yine unutmadı. Onların anısına yapılan, tshirtünü giydi ve "söz verdiğim gibi, sizler hep bizimlesiniz" paylaşımını yaptı.

Organizasyonda iki şampiyonluk birden alan Elis Sermaye, bireysel olarak üç kişiden biri olduğundan, özel ödüle layık görüldü. 2024'de de yapılacak organizasyonda katılım için Elis'den hiç bir ücret alınmayacağı da belirtildi.

“Elis, Larnaka’da yarışacak”

Kıbrıs’ın en önemli Uluslararası dans şampiyonalarından biri, 22-23 Nisan Larnaka’da gerçekleştirilecek. Elis Sermaye ülkemizi üç kategoride temsil edecek.

“Larnaka sonrası Yunanistan hazırlığı”

Elis Sermaye,Larnaka'da katılacağı yarışmadan sonra, 19 – 21 Mayıs tarihlerinde Yunanistan -Loudraki'de yapılacak Uluslararası bir yarışma ve festivale hazırlanacak.

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09/04/2023 09:14