Elisabetta Belloni, İtalya'da istihbaratın başına getirilen ilk kadın oldu

İtalya'da eski büyükelçi Elisabetta Belloni, ülkenin gizli servisinin ilk kadın direktörü oldu. 

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13/05/2021

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Elisabetta Belloni, İtalya'da istihbaratın başına getirilen ilk kadın oldu

İtalya'da eski büyükelçi Elisabetta Belloni, ülkenin gizli servisinin ilk kadın direktörü oldu. 

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Bellosini'nin Bilgi Güvenliği Departmanı'nın başına getirildiğini açıkladı.

Departman ülkenin hem iç hem de dış istihbarat servislerini denetliyor ve direkt olarak hükümete rapor veriyor.

Belloni daha önce İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın genel sekreteri olan ilk kadın olmuştu.

BBC, kararın İtalya'daki çoğu siyasetçiyi memnun ettiğini ifade etti.

13/05/2021 16:06
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TAGS: Elisabetta Belloni, İtalya
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