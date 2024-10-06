Elis'den gösteri niyetinde şampiyonluk...

Ülkemizin küçük yaştaki büyük yeteneği, latin dansçımız Elis Sermaye, Güney Kıbrıs'da dün başlayan uluslararası dans organizasyonuna, iki şampiyonluk alarak başladı. Cyprus Dance Fusion olarak, CFSSD Cyprus Federation Social Sport, ve WDSF World Dance Sport Federation nezdinde organize edilen yarışmada, ilk gün Elis sahneye Salsa ve Bachata'da çıktı.

Rakibi olmayan Elis, gösteri niyetinde gerçekleştirdiği sahnesinde, 10 - 16 Ekim tarihleri arasında, ilk defa katılacağı 20'ncisi düzenlenen çok prestijli uluslararası bir organizasyon olan, CSBC Canada Salsa & Bachata Congres için iyi bir antreman yaptı. Elis uzun yıllardır katılmak istediği, fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadığı bu organizasyonuna iş insanı Aykut Aksu ve değerli eşi Neziha Doğan Aksu'nun katkılarıyla katılabilmekten büyük mutluluk ve heyecan duyuyor.

Kanada'daki uluslararası organizasyondan sonra, Amerika'ya geçecek olan Elis, New York'da da çok özel bir etkinlikte sahne alacak. Güney Kıbrıs Larnaca'da dün başlayan Cyprus Dance Fusion organizasyonunda bugün de boy göstermeye devam edecek olan Elis, Kuzey Kıbrıs'da bağlı bulunduğu okul sporcuları ile de sahne alacak. Ülkemizin güzide dans okullarından olan Akare Dans & Spor Okulu'nun özel olarak davet edilmesiyle, değişik katagorilerde de birçok dansçımız, bugün boy göstermeye devam edecek. Spor servisi olarak, bizlerde tüm dansçılarımıza başarılar dileriz.