Elis’ten Polonya’da çifte birincilik

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30/08/2023

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Elis’ten Polonya’da çifte birincilik

Ülkemizin başarılı dansçılarından Elis Sermaye, Polonya'nın Janow Podlaski şehrinde gerçekleşen, Avrupa ve dünyanın en prestijli dans yarışmalarından IDO International Dance Organization yarışmasında şampiyon oldu. Katıldığı Salsa Solo Children ve Bachata Solo Children kategorilerinin her ikisinde de şampiyonluğa ulaşmayı başaran Sermaye, ülkemizi gururlandırdı. Elis, 5 - 9 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da ve 4 - 11 Aralık tarihlerinde ise Mexico'da yapılacak yarışmalara daha moralli hazırlanmayı planlıyor.

30/08/2023 08:42
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TAGS: elis, polonya
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