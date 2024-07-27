Elit atlet Buse Savaşkan’ın posterleri tüm bölgelerde yerini aldı



2024 Paris Olimpiyatları’na katılım hakkı elde ederek bizleri gururlandıran KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan’a destek artarak devam ediyor. Bu çerçevede Buse’ye başarılar dilenen posterler adanın dört bir yanında yerlerini aldı. Konu ile ilgili olarak federasyon yaptığı açıklamada “Spor Dairemiz'e ve Daire Müdürü Mustafa Sütçü'ye gösterdikleri bu vizyon için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Tek yürek olundu

Kıbrıs’ın kuzeyinde posterleri dört bir yana asılan Buse’ye destek günden güne büyüyor. Paris 2024 logosunun yanı sıra Başbakanlık Spor Dairesi ile KKTC Atletizm Federasyonu logoları ile birlikte “Sporcumuz Buse Savaşkan’a olimpiyatlarda başarılar dileriz” ifadelerinin bulunduğu posterler bölgelerde yer aldı.

İlk yarış 2 Ağustos Cuma günü

Temsilcimiz Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatlarında ilk olarak 2 Ağustos Cuma günü yarışacak. Buse, Stade de France’da ülkemiz saati 11.15’te yapılacak yüksek atlama kadınlar elemelerinde yer alarak finale kalabilmek için mücadele edecek. Elit atlet finale kalması durumunda 4 Ağustos Pazar günü saat 20.50’de yarışacak.

Sakallı: Gururluyuz

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı açıklamada gelinen noktada büyük gurur yaşadıklarını ifade etti. Bir yandan Buse Savaşkan’ın Paris’te yer aldığını belirten Sakallı, diğer yandan Türkiye barajı geçerek Konya’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’na katılan atletlerin olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

“Hedefler büyüdü”

Sakallı bundan sonra en büyük hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunlarında olimpiyat madalyasını adaya getirmek olduğunu belirtti. Sakallı, ayrıca gelecek vaat eden ve Türkiye barajlarını geçen atlet sayılarının da artırılmasının bir diğer önemli hedef olduğunu sözlerine ekledi.