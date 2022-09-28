Elit atlet Hekimoğlu ile antrenörü Keleş yol ayrımı kararı aldı

Atletizmde ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ederek gururlandıran, üst düzey performanslarla ülkemizde ve Türkiye’de rekorlar kıran elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu ile antrenörü Celal Keleş, basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda yer alan basın toplantıda ikili yaptıkları ortak açıklama ile 12 yıldır devam eden birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Yine beraber olacaklarını aktaran ikili, Yiğitcan’ın hem aktif sporculuk hayatına devam ederken antrenörlük hayatına da adım atacağı vurgulandı. Birbirlerine başarılar dileyen ikili basın toplantısının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Keleş: Sonsuza kadar kalacak bir başarı öyküsü oldu

Basın toplantısında ilk sözü Celal Keleş aldı. Yiğitcan ile 12 yıldır çalıştıklarını belirten Keleş, “Onunla çok büyük başarılar elde ettik. Güzel günlerin çok daha fazla olduğu bir süreci birlikte geçirdik. Acısıyla, tatlısıyla geçen bu süreçte sanırım tarihin bir noktasında adımızdan ciddi anlamda söz ettirdik. Bu sonsuza kadar kalacak bir başarı öyküsü oldu” dedi. “Her güzel şeyin sonu olmasını istemesek de bazı şeyler biter ve yeni şeyler başlar” diyen Keleş, “Bizim de bu noktada geçirdiğimiz süreçlerin sonucunda Yiğitcan’ın hem atletizm hayatını, antrenörlüğü ile birleştireceği bir sürece girmek üzereyiz. Ben tabi ki onunla karşılaştığım ve bu süreçleri geçirdiğim için kendimi son derece şanslı hissediyorum. Verdiğim tüm emekler için helal olsun diyorum. Bu sürede benim tüm zorlamalarıma, kurallarıma, istemediği uygulamalarıma rağmen hepsine son derece istekli ve hedeflere ulaşma adına her türlü gayreti, azmi, saygıyı ve sevgiyi gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Her zaman yanında olacağım”

İsteyip ulaştıkları ancak ulaşamadıkları hedeflerin de olduğunu vurgulayan Celal Keleş, “Ben bu olanaklar içerisinde muhteşem işler başardığımızı düşünüyorum. Halkımıza ciddi bir gurur kaynağı olduk, ciddi başarılar elde ettik. Bize katkı koyan, destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi. Sürecin devam ettiğini, Yiğitcan’ı bugüne kadar hem eğitim hem de motivasyon anlamında motive etmeye ve hazırlamaya çalıştığını söyleyen Celal Keleş, Yiğitcan’ın bugünden sonra hem aktif spor hayatında hem de antrenörlük hayatında yeni bir dönemin başlayacağını, her zaman yanında olacağını vurguladı.

“Her türlü desteği vereceğim ama artık onun da yolunu çizeceği, yeni yaşamında yeni hedeflerini kendinin belirleyeceği, belki de yeni Yiğitcanları ortaya çıkaracağı ve dünya piyasasına çıkaracağı bir süreci yaşar diye düşünüyorum” diyen Keleş, “O tecrübe, bilgi, beceri ve planlama bilgisine sahip. Tabi antrenörlük her gün gelişen ve gelişime açık olmanız gereken bir alan. Bu noktada başarılı olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Hekimoğlu: Beraber büyüdüğümüz bir dönem

Basın toplantısında konuşan Yiğitcan Hekimoğlu, 2008 yılında başlayan hikayenin bugün için bir son olmadığını, ikisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. “14 yılda başardıklarımız, yaşadıklarımız, ilkler, rekorlar, şampiyonluklar, beraber büyüdüğümüz bir dönem” açıklaması yapan Hekimoğlu, “Çok acısıyla, tatlısıyla, birçok sorumluluğun alındığı, birçok zorluğa göğüs gerilen bir dönemi geride bıraktık. Ben hep profesyonel baktım. Bazı alanların eksikliğinden sıkıntı yaşadık ama ekip olarak bu olgudan çıkmak istemeyen, hedefe odaklı, kendine yol açan bir durumu izledik, bunu da başardık” dedi.

“Kurduğumuz bağı buraya getirmenin mutluluğu var”

Geldikleri noktada bir burukluk olduğunu ama her iki tarafın bu hedeflerle yola devam edeceğini söyleyen Yiğitcan Hekimoğlu, “Bu aslında güzel bir örnek, güzel başladık, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Kurduğumuz bağı buraya getirmenin mutluluğu var. Benim de hakkım helaldir. Tüm kamuoyuna şunu söylemek istiyorum; biz o kadar zorluk ve güzelliklere göğüs gerdik. Bu noktaya geldiğimizde uzun uzun konuşmadık. Kırgınlıklar, üzüntüler var ama gelinen noktada birbirimize olan saygımızı yitirmek istemediğimiz için bu şekilde karar verdik” dedi.

“Bir olimpiyata daha gidebilecek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum”

2023 yılına dair koyduğu hedefleri için aktif sporculuk hayatına devam edeceğini söyleyen Hekimoğlu, “En azından bir olimpiyata daha gidebilecek bir potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Gelecek sezon için planlamalarım, hedeflerim bu doğrultuda. Motive bir şekilde devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Belki de Kıbrıs’ın yıllardır aradığı bir rekabetimiz olacak”

“Antrenörlük noktasında Celal Keleş ile saha dışında dostluğumuz devam etse de saha içinde rekabetimiz olacak” diyen Hekimoğlu, “Belki de Kıbrıs’ın yıllardır aradığı bir rekabet söz konusu olacak. Bunu yaşayacak olmaktan dolayı mutluyum. Kendimi buna son derece hazır hissediyorum. Umarım bu ikimiz için hayırlı olacaktır. Kendime koyduğum hedeflerden şaşmadan devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Keleş: Bu hikayeyi de birlikte yazdığımız için çok gururluyum

Yeniden söz alan Celal Keleş, “Birçok başarı var. Dünya, Avrupa, Balkan şampiyonaları, Continental Cup, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları, rekorlar, çok üst düzey performanslar, dereceler, her yaş grubunda büyük başarılar var. Bunların her biri ayrı hikaye bizim için. Bu hikayeyi de birlikte yazdığımız için çok gururluyum” dedi.

“Yaşadıklarımızın sıkıntılı olanlarını antrenörlük hayatında yaşamamasını temenni ediyorum” diyen Keleş, “Sporculuk hayatında yaşanılan tecrübelerin antrenörlük hayatında kendisine yol göstereceğine inanıyorum. Zorlukların aşılması, nasıl motive kalacağını yaşayarak gördü. Burada bir farkı olacak. Benim antrenörlük serüvenin ne kadar sürer bilmem ama onun antrenörlük ve performansla koyacağı hedeflere umarım sistem olarak kaktı koyarız ve bu değerli insanı bu ortamın içerisinde tutarız” dedi.

Hekimoğlu: Bu sorumluluğu almaktan kaçmadık

Yiğitcan Hekimoğlu ise her alınan kararın sorumluluğu ve fedakarlık süreci olduğunu belirtirken, bu sorumluluğu almaktan kaçmadıklarını söyledi. Avantajının başarı sürecinin perde gerisini de birebir yaşamak olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, “Bu avantajım olacak. Celal hoca ile beraber büyüdük. Daha önce kimsenin başaramadığı şeyleri birlikte yaşadık. Antrenörlük kariyerimde bu yaşananlar benim avantajım olacak. Kendi yetiştireceğim, hiçbir zaman pes etmedim. Bunlar için savaşmaya devam edeceğim. Bu yolda beni destekleyen insanlar yanımda olacaktır. Her şey için ben teşekkür ederim. Herkese bundan sonra başarı dilerim” şeklinde konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

Basın toplantısının tamamlanmasının ardından ikili gözyaşlarına hakim olamazken birbirlerine sarıldı. İkili ayrıca Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne üzerlerinde imzaları bulunan fotoğrafı dernek başkanı Burhan Gürkan’a takdim ettiler.

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28/09/2022 22:44