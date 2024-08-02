Elit atletimiz Buse Savaşkan’dan Paris 2024 Olimpiyatlarında gururlandıran başarıElit atletimiz Buse Savaşkan’dan Paris 2024 Olimpiyatlarında gururlandıran başarı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yüksek atlama finaline yükseldi.

Stade de France’ta gerçekleştirilen Kadınlar Yüksek Atlama Eleme yarışında temsilcimiz 1.92’lik derecesi ile adını finalde yer alacak 12 isim arasında 8’inci olarak yazdırdı, tarihi bir başarı elde etti.

Tarihi başarı: 1.92 ile finalde

Temmuz 2023 – Haziran 2024 tarihleri arasında Dünya’da elde ettikleri derecelerle adını en iyi 32 isim arasına yazdırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan atletler, Kadınlar Yüksek Atlama Elemelerinde Stade de France stadında yarıştı.

Türkiye Milli Takımı adına yarışan temsilcimiz Buse Savaşkan A ve B serileri olarak iki grupta yapılan elemelerde B serisinde yer aldı.

1.83 ve 1.88’lik yükseklikleri ilk hakkında geçerek rakiplerine göre avantajlı bir duruma geçen Buse, 1.92’lik yüksekliği ikinci hakkında geçti. Bu derece aynı zamanda Buse’nin Mayıs ayında İzmir’de düzenlenen ve şampiyon olduğu Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği kişisel en iyi derecesini tekrarlaması anlamını taşıyordu.

Türkiye rekoru da olan 1.95’lik yüksekliği üç hakkında geçemese de Buse, önceki atlayışlarını tekrarlamadan geçmesinin de avantajını elde ederek rakiplerini geride bıraktı, adını finale yazdıran 12 atlet arasına yazdırdı ve tarih yazdı.

İlklere imza attı

Buse Savaşkan’ın elde ettiği başarı ülke çapında da büyük mutluluk yaşattı. Temsilcimiz ayrıca ilklere imza attı. Olimpiyatlarda bireysel olarak yarışan ilk Kıbrıslı Türk olmasının yanı sıra Buse, Türkiye’yi 2012 Londra Olimpiyatlarında Burcu Ayhan’ın ardından tarihte ikinci kez kadınlar yüksek atlama finalinde temsil edecek.

Tribünlerden büyük destek

Ülkemizden giden kafile Buse Savaşkan’ı Paris’te yalnız bırakmayarak yarış esnası ve sonrasında büyük destek verdi. Buse’nin annesi Faika Savaşkan, babası İlhan Savaşkan, Psikoloğu Gözde Acaray, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, Genel Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Terzioğlu, Berkiye Kırmızıgil ve Okan Karademir Buse’ye büyük destek verdi. Yarışın ardından Buse ile ilk olarak telefonda konuşan annesi Faika Savaşkan göz yaşlarına hakim olamadı. Yarış sonrası Buse ve kafilenin bir araya geldiği vakit duygu dolu anlar yaşandı. Stat dışında birçok sporsever Buse ile fotoğraf çekerken, kendisinden imza aldı.

Buse: Çok mutluyum

Buse Savaşkan, yarış sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirdi. Hedefinin her zaman finale kalmak olduğunu belirten elit atlet, Pazar günkü finalde herkesi kendisini izlemeye devam etmeye davet etti.

“Çok mutluyum” diye Buse, “Hedefim finale kalmaktı. Ama bir sakatlıktan geçtim ve final olur mu, olmaz mı gidişatındaydım. Sahaya çıkınca Buse Savaşkan’ı göstermiş oldum. O yüzden finalde herkes beni izlemeye devam etsin” dedi.

Final Pazar günü

2024 Paris Olimpiyatları Kadınlar Yüksek Atlama Finali, 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Final yarışı saat 20.55’te başlayacak.

Fotoğraflar: Okan Karademir