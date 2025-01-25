Elit Eğitim Merkezi Öğrencilerinin KGS 1’deki Büyük Başarısı

Kolejlere Giriş Sınavı’nın 1. Basamağında büyük bir başarı elde eden Elit Eğitim Merkezi öğrencileri aldıkları notlardan çok mutlu.

25 Ocak 2025 Cumartesi günü 8 merkezde 2258 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavda ada genelinde tek 100 tam puanı alan Elit Eğitim Merkezi öğrencisi Zen Arıkbuka oldu. Başarısına ilişkin duyguları sorulan Zen, “Çok mutluyum, çalışmalarımın bu şekilde sonuçlanması cok güzel oldu. Çalışmaya devam edeceğim. Okuluma, dershaneme, öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

98 puan alarak sınav 3.olan Ara Kutalmış ve Aral Akgür ile 97 puanla sınav dördüncüsü olan Aras Gürdallı ile İsmet Miraç İli de çok çalıştıklarını belirterek, onlar da elde ettikleri bu başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Bir öğrencinin bir nottan çok daha fazlası olduğuna canı gönülden inanmakla beraber öğrencilerinin emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşayan Elit Eğitim Merkezi öğretmenleri ikinci basamak için de aynı disiplin ve titizlikle çalışmaya devam edeceklerini ve başarılarını tekrar ettireceklerinin sözünü verdiler. Kolejlere Giriş Sınavı’nın 2. Basamağında tüm öğrencilere başarılar dilediler.

Aileler, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte uyum içinde çalışması sonucunda gelen bu başarı herkesin yüzünü güldürdü.