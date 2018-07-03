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Elitaş: OHAL, 18 Temmuz gecesi kalkacak

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03/07/2018

Elitaş: OHAL, 18 Temmuz gecesi kalkacak
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Türkiye’de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL uygulamasının 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını açıkladı.

Elitaş, TBMM’nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili olacağını belirtti.

TBMM başkanının 3. turda seçileceğini söyleyen Elitaş, olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını, TBMM’deki dengeler açısından yeni kabinede seçilen milletvekillerinden 3’nün yer alabileceğini ifade etti.

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TAGS: Mustafa Elitaş, OHAL, 18 Temmuz
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