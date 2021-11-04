Elizabeth Henstridge iPhone’daki dinleme özelliğini anlattı: Hepimiz ajan olduk

ABD’li teknoloji devi Apple’ın iPhone kullanıcıları için sunduğu iOS 15.1 sürümü sosyal medyanın gündemine oturan bir özellikle dikkat çekti.

Marvel yapımı Agents of S.H.I.E.L.D dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Elizabeth Henstridge, telefonundaki yeni özelliği sosyal medya hesabında paylaştı. Henstridge ‘Live Listen’ (Canlı Dinleme) adı verilen özelliği aktif hale getirdiğinde, telefonunun 15 metre mesafe içinde bir mikrofona dönüştüğünü söyledi.

Live Listen, kulak simgesiyle gösteriliyor.

New York Post’un haberine göre Live Listen özelliğinin kalabalık bir odadaki diyaloğu ya da uzaktaki bir kişinin konuşmasını duyma imkanı verdiği belirtiliyor. Kişi telefondan uzakta olsa bile kablosuz kulaklık aracılığıyla konuşmaları dinleyebiliyor.

Henstridge, söz konusu özelliği “Demek şimdi hepimiz birer ajanız” sözleriyle yorumlarken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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04/11/2021 15:02