Eljif Elmas transferi resmen açıklandı

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada Napoli forması giyen Eljif Elmas'la 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

1 Ocak itibariyle sözleşmenin geçerli olacağı belirtilirken 24 yaşındaki futbolcunun 2 Ocak'ta takımın kampına katılacağı ifade edildi.



Takımın sportif direktörü Rouven Schröder yaptığı açıklamada transfere ilişkin, "Emil Forsberg'in ayrılmasının ardından bu pozisyonu önemli bir transferle doldurduk. Eljif'i uzun süredir takip ediyoruz ve son derece heyecan verici. Oyunumuza yeni bileşenler de getirecek. Türkiye'de ve İtalya'da çok iyi deneyimler kazandı. Bu nedenle transferi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe transferden pay alacak

Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu Napoli'ye sattığı dönemde KAP'a yaptığı açıklama şu şekildeydi, "Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."