Ellerde geçmeyen uyuşmaya dikkat!
01/10/2018
Ellerinizde sürekli uyuşma ve karıncalanma hissediyorsanız eğer, sürekli tekrarlanması durumunda ciddi hastalıkların habercisi olabilir.
İşte elde sürekli karıncalanma ve uyuşmanın nedenleri:
1- Sinirlere baskı yapan yorgunluk
2- E, B1, B6 ve B12 gibi vitaminlerin eksikliği
3- Omurgalarda başgösteren hastalıklar
4- Karpal tünel sendromu
5- Kalp ve damar hastalıklarının habercisi
6- Burger Hastalığı
7- Diyabet
8- Alınan bazı ilaçlar
9- Damar Tıkanıklığı
10- Migren
11- MS hastalığı
12- Lupus
13- Kas hastalıkları
14- Kırıklar