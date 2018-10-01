HABER KIBRIS

Ellerde geçmeyen uyuşmaya dikkat!

ads
01/10/2018

Ellerde geçmeyen uyuşmaya dikkat!

Ellerinizde sürekli uyuşma ve karıncalanma hissediyorsanız eğer, sürekli tekrarlanması durumunda ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

İşte elde sürekli karıncalanma ve uyuşmanın nedenleri:

1- Sinirlere baskı yapan yorgunluk

2- E, B1, B6 ve B12 gibi vitaminlerin eksikliği

3- Omurgalarda başgösteren hastalıklar

4- Karpal tünel sendromu

5- Kalp ve damar hastalıklarının habercisi

6- Burger Hastalığı

7- Diyabet

8- Alınan bazı ilaçlar

9- Damar Tıkanıklığı

10- Migren

11- MS hastalığı

12- Lupus

13- Kas hastalıkları

14- Kırıklar

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ellerde geçmeyen uyuşmaya dikkat!, hbaer, kıbrıs,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems