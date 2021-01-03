Elleri kelepçeli evinde ölü bulunan Ukraynalı Kristina, en son yemek siparişi vermiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan ve kapının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ettiği sanılan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın (5), en son yemek siparişi verdiği ortaya çıktı. Novytska'nın sunucu Alp Kırşan ile komşu oldukları öğrenildi.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, dün saat 16.30 sıralarında durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinni yaptığı kontrolde Novytska'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAPININ ARKADAN KİLİTLİ OLMASI İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, villanın çelik kapısının üç kilidinin de içerden kilitli olması ve pencerelerinde demir parmaklıklı olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği üzerinde duruyor. Polisin evde yaptığı incelemede, olayın yaşandığı odadaki ip, atkı ve açık haldeki yakılmaya hazır mangal kömürü de bulundu. Polisin, Kristina Novytska'nın önce bu malzemeler ile intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Novytska'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ İÇİN UKRAYNA'YA GİTMİŞ'

Novytska'nin uzun süredir baş ağrısı şikayeti bulunduğu bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de öğrenildi. Novytska'nın başındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle intihar etmiş olabileceğinin de değerlendirildiği bildirildi. Polis, Ukraynalı genç kadının ölümüyle ilgili ev sahibi ve sitenin güvenlik görevlisinin ifadelerine başvurdu. Sitenin güvenlik kamerası görüntüleri ile ziyaretçi defteri de incelemeye alındı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN KOMŞUSUYMUŞ

Novytska'nın, sunucu Alp Kırşan ile komşu olduğu ortaya çıktı. Kırşan, Rus uyruklu olduğunu zannetiği komşusu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cansız bedenine ulaşıldı, savcı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'EN SON YEMEK SİPARİŞİ VERMİŞ'

Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Aşkın (65), kiraladığı villada 6 aydır yaşayan Kristina Novytska'nın 30 Aralık'ta kargosu geldiğini belirtip, "Evine götürdüm. Ancak zile basmama rağmen açan olmadı. Kendisini evde bulamayınca, sitenin girişindeki güevinlik kulübesine bıraktım. Dışarıdaymış, saat 19.30 gibi döndü. Nerede olduğunu sordum, 'Dışarıda gezdim' dedi. Kargosu geldiğini söylediğimde sevindi, teşekkür etti.

Kargosunu alıp, kaldığı villaya döndü. Bir daha da kendisini görmedim. En son gördüğümde üzerinde beyaz montu vardı, güzel giyinmişti ve güler yüzlüydü. Yüzünde şişlik, morluk gibi herhangi bir şüpheli durum da yoktu. Sitemize girip, çıkan herkesin sürekli olarak kaydı tutuluyor. Kayıtlardan en son 31 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yemek siparişi verdiğini belirledik. Ben o esnada başka bir yerdeydim. Kaydı başka bir arkadaşımız tutmuş. Sık sık memleketi Ukrayna'ya giden bir site sakiniydi" dedi

ANNESİ MUĞLA'YA GELDİ

Novytska'nin Ukrayna'da emlakçılık yapan annesi Helina Novytska'nın acı haberi alıp, bugün Muğla'ya geldiği, yapılacak otopsinin ardından kızının cenazesini toprağa verilmek üzere ülkesine götüreceği öğrenildi.

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03/01/2021 16:52