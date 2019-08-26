Ellinas: ''Türkiye, Akdeniz'de doğalgaz bulamayacak''

Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi Eski Başkanı Ellinas, Türkiye'nin doğalgaz bulamayacağını iddia etti.

Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi Eski Başkanı Haralambos Ellinas, Türkiye’nin Akdeniz’de arama yaptığı bölgelerde doğalgaz bulabileceğine inanmadığını belirtti.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Haralambos, Türkiye’nin doğal gaz arama faaliyetleriyle aslında doğalgaz bulmayı değil, oldubittiler yaratacak gri bölgeler ve koşullar oluşturarak, hazır olduğu zaman diyalog yoluna gitmeyi hedeflediği iddiasında da bulundu.

Ellinas ayrıca, ABD’nin bölgeye yönelik ilgisinin, doğalgaza yönelik olsa da, siyasi düzlemde aslında İsrail’i desteklemek amacını taşıdığını sözlerine ekledi.