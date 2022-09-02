Elma kabuklarını çöpe atmak yerine bunu deneyin

Meyve ve sebzeler günlük beslenme listelerimizin olmazsa olmazları arasında yer alır. Bazen sebze ve meyveler var ki sapıyla, çekirdeğiyle, kabuğuyla her derde deva! Bu meyvelerden birisi de elma. Elma kabuğuyla yapabileceğiniz 5 farklı şey...

Elmayı soyulduktan sonra elma kabuklarını çöpe mi atıyorsunuz? Elma kabuklarını çöpe atmayın, evde başka yararlı işler için kullanın.

BAHÇE GÜBRESİ

Eğer bahçeniz varsa ya da balkonda bitki yetiştiriyorsanız, elma kabuklarını toprağa karıştırarak doğal bir gübreye dönüştürebilirsiniz.

DOLAP İÇİ KOKU

Elma kabuklarını kurutarak, bez torbalara koyabilir ve dolapların içine koku vermesi için yerleştirebilirsiniz.

BİTKİSEL ÇAY

Elma kabuklarını kurutarak çay yapabilirsiniz. Kurutulmuş elma kabuklarından sıcak suya ekleyin ve demlenmesi için bekleyin. İsterseniz tatlandırmak için bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

TENCERE PARLATMA

Çelik tencere ya da çaydanlığın içini parlatmak için, içlerine elma kabukları ve su koyun ve 5-10 dakika kaynatın. Sonra ılık su ile çelik tencere ya da çaydanlığı yıkayın.

ATIŞTIRMALIK YAPIN

Elma kabuklarını lezzetli bir atıştırmalığa dönüştürebilirsiniz. Elma kabuklarını eritilmiş tereyağı ile karıştırın ve fırın tepsisine dizin, üzerine biraz tuz serpiştirin. 250 derece fırına koyun ve elma kabuklarının kenarları kahverengi oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra hala sıcakken üzerine tarçın ve toz şeker karışımı serpin.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2022 19:18