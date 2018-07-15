Elma mı yoksa muz mu?

Dr. Belmar, mideye giren her şeyin kiloya yol açtığını söyledi. Ancak bu kilonun miktarının kişinin seçimine göre değiştiğini belirtti.

Örneğin ara öğünde bir muz mu tercih ediyorsunuz yoksa bir elma mı? Hangisinin daha kalorili olduğu sorusuna genellikle verilen cevap muz oluyor. Yani insanlar ara öğününde daha az kalorili olduğu gerekçesiyle elmayı tercih ediyor. Ancak Belmar, muzun tercih edilmesinin çok daha faydalı olacağı görüşünde...

Belmar bu görüşünü şöyle destekliyor; "Ortalama bir elma 250 gram civarında ve 100 gram, bir elma ise 54 kalori. Yani bir elmadan ortalama 135 kalori alınıyor. Fakat muzun 100 gramı 90 kalori ve ortalama bir muz 87 gram olduğu için kişi 135 kalori bile almıyor. Yani tam bir muz yediğinizde aldığınız kalori miktarı 76 oluyor."

Dolayısıyla muzun elmadan daha hafif bir meyve olması, elmadan daha az kalorili olmasını sağlıyor.