Elmas bulan çiftçi milyoner oldu

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Panna bölgesinde bir çiftçi, 6 Aralık'ta kazı yaparken 13,47 karatlık elmas bulup milyoner oldu.

Mulayam Singh adlı çiftçinin bulduğu mücevherin değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 900 bin TL) olduğu açıklandı.

India Today'in haberine göre elmas madenleriyle ünlü Panna'da daha önce pek çok kişi elmas bulup zengin oldu. Zira Madya Pradeş yönetimi, bölgedeki toprakları elmas aramak isteyenleri kiralıyor.

10 Kasım'da toprak parçası kiralayan Singh, toprağı elmas bulma amacıyla kazmasına rağmen değerli taşla karşılaşınca gözlerine inanamadı. Habere göre Singh, arkadaşlarıyla 6 küçük elmas daha keşfetti.

Panna Elmas Madenciliği Ofisi'nden Anupam Singh, elmasın değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi olduğunu ancak asıl fiyatın açık artırmada kurallara göre belirleneceğini söyledi.

Ofisin düzenlediği açık artırmada elde edilecek gelir, vergiler düşüldükten sonra Singh'e verilecek.

Şanslı çiftçi paradan 6 ortağına pay vereceğini sözlerine ekledi.

Panna'da geçen sene hemen hemen aynı zamanlarda bir çiftçi daha elmas bulup milyoner olmuştu. Lakhan Yadav aldı adam, 14,98 karatlık elmas çıkarmıştı. Mücevher 6 milyon Hindistan rupisine (yaklaşık 1 milyon TL) satılmıştı.

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08/12/2021 19:04