Elmas Lig Brüksel ayağı TRT SPOR Yıldız'da

Elmas Lig'de final ayağı öncesi son yarışlar Brüksel'de yapılacak.

Tokyo olimpiyat oyunları'nda madalya kazanan en az 30 isim yarışmalarda yer alacak.

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Gecenin öne çıkan yarışmalarından biri kadınlar 200 metre mücadelesi olacak.

Olimpiyat oyunlarının gümüş madalyalısı Christine Mboma ve bronz madalyalısı Shericka Jackson; sakatlığı yüzünden olimpiyatta yer alamayan dünya şampiyonu Dina Asher-Smith ve Tokyo'da yarışamayan Birleşik Amerika şampiyonu Sha'Carri Richardson listedeki isimlerden...

Kadınlar yüksek atlamada; son olimpiyat şampiyonu ve bu sezon dünyanın en iyi derecesine sahip Mariya Lasitskene, olimpiyat üçüncüsü 20 yaşındaki genç yıldız Yaroslava Mahuchikh ve heptatlonda çifte olimpiyat şampiyonu Nafi Thiam arasında çekişmeli bir yarış bekleniyor.

Kadınlar 5 bin metre ise, 2 kez dünya şampiyonu olan Hellen Obiri ile dünya rekortmeni Letesenbet Gidey'in çekişmesine sahne olacak. Obiri, Tokyo'da bu mesafede gümüş kazanırken Gidey 10 bin metrede bronz madalya almıştı.

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Erkekler 100 metrede bu sezonun dünyadaki en hızlı ismi Trayvon Bromell, Afrikalı rekortmen Akani Simbine ve bu sezon 9,84 koşan Fred Kerley'in mücadelesi yaşanacak.

Erkekler 400 metrede de büyük çekişme bekleniyor. Tokyo'da bronz madalya alan Kirani James ile diğer olimpiyat finalistleri Michael Cherry, Christopher Taylor ve Liemarvin Bonevacia da start listesinde yer alıyor.

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02/09/2021 16:32