Elon Musk artık “dünyanın en zengin insanı” değil

Forbes ve Bloomberg'in bildirdiğine göre, lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault, en zenginler listesinde Musk'ı koltuğundan etti.



Forbes'e göre, Musk'ın halihazırdaki varlığı 178 milyar dolar seviyesindeyken Arnault'unki 188 milyar dolar civarında.

Musk, hisseleri düşüş yaşayan Tesla'nın CEO'su ve yüzde 14'lük payıyla en büyük hissedarı konumunda.



Elon Musk ayrıca, ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

Twitter sevdası Musk'ın başına bela olmuş durumda. Geçen sene 280 milyar doların üzerinde serveti bulunan Musk'ın parası şu anda 180 milyar doların altına düştü.

Musk geçtiğimiz günlerde 100 milyar dolar kaybeden ilk insan ünvanını kazanmıştı.

Tesla yatırımcıları Musk'ın odağının kaydığından endişe ediyor.

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14/12/2022 08:59