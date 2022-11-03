Elon Musk, bir kez daha dikkatleri üzerine çeken tartışmalı bir açıklamada bulundu

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, enerjisinin çoğunu insanoğlunun gezegenler arası yeni yolculuklara başlamasına yardımcı olmaya adadı, ancak teknoloji devi aynı zamanda farklı türde seyahatlerden de yana görünüyor. CodeCon’21 teknoloji geliştirme etkinliğinde konuşan Musk, psikedelik iIaçların tedavi edici olarak kullanımını desteklediğini dile getirerek, bu tür maddelerin önümüzdeki yıllarda daha yaygın olarak kullanılabileceğini öngördü.

Musk, canlı bir izleyici kitlesi önünde “Genel olarak, insanların psikedeliklere açık olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bu bilinç değiştiren bu iIaçları neden desteklediği hakkında detay vermese de; sürekli genişleyen bilimsel kanıtlar, psikedeliklerin zihinsel bozuklukları tedavi etme potansiyeline işaret ediyor.

”Yeni Nesil Siyasi İktidara Geldikçe Psikedeliklerin Faydalarına Daha Anlayışlı Yaklaşacağız.”

Özellikle, sihirli mantarlardaki aktif bileşenler olan ayahuasca ve psilocybin gibi maddelerin zihinsel sağlığı iyileştirdiği ve depresyon gibi durumları tedavi etmede umut vadedici adaylar olduğu görüldü. Musk’a göre, psikedeliklerin kullanımına dair yasakların yakın gelecekte kaldırılması ve daha çok insanın psikedeliklerin iyileştirici özelliklerini deneyimlemesine izin verilmesi muhtemeldir.

Musk sözlerine şunları da ekliyor: “Yasa yapan pek çok insan farklı bir çağdan geliyor, yani bana kalırsa, yeni nesil siyasi iktidara geldikçe psikedeliklerin faydalarına daha anlayışlı yaklaşacağız.” Musk’a, bu maddelerin bazı beşeri bilimlerin “yıkıcı eğilimlerini” düzeltmeye yardımcı olabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, türümüzün şânının söylendiği kadar sorunlu olmadığı görüşünü dile getirdi.

“Tarihin çok barışçıl bir zamanındayız” dedi ve “Aslında insanlık tarihinde kişi başına düşen en düşük şiddet seviyesindeyiz. Öyle görünmeyebilir ama objektif olarak istatistikler bunlar.”

Musk daha önceleri psikedelikleri açıkça desteklememiş de olsa; geçmişte de bu düşüncede olduğuna dair bize birkaç şifreli ipucu bırakmıştı. Örneğin geçen yıl kasım ayında, Ayahuasca’daki psikoaktif bileşiğine atıfta bulunarak “DMT kulllanılmadığı taktirde “termodinamik yasalarının” üstesinden asla gelinemeyeceğini” twitledi.

Bu süre zarfında, 2018 yılında, Musk, The Joe Rogan Experience Podcast’inde zararlı υyυştυrucu madde içerken görüntülenmesinin ardından manşetlerde geniş yankı buldu. Olayın ardından NASA, şirketin astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna transfer etme uygunluğuna dair güvence aradığını iddia ederek SpaceX’teki işyeri kültürü hakkında bir soruşturma başlattı.

Washington Post’a konuşan bir NASA sözcüsü, incelemenin “şirketlerin iIaçsız bir ortama bağlılığı da dahil olmak üzere NASA’nın işyeri güvenliği gereksinimlerini karşıladığını” doğrulamaya çalıştığını açıkladı.

SpaceX çalışanları muhtemelen işteyken zihin değiştiren herhangi bir iIaç kullanmıyorlar, ancak Musk’ın son yorumları, uzayda psikedelik almanın nasıl bir şey olduğunu merak eder nitelikte. Psikedelik veya saykodelik iIaçlar, beyinde serotonin reseptörlerini aktive ederek çeşitli bilinç bulanıklıklarına ve halüsinojenik etkilere sebep olan iIaç grupları olarak tanımlanır.

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03/11/2022 23:08