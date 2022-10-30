Elon Drakula'nın Şatosu'nu kiraladıkutlaması için Drakula'nın Şatosu'nu kiraladı

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya’daki Drakula’nın Şatosu olarak bilinen Bran Kalesi'ni kiraladı.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya’daki Drakula’nın Şatosu olarak bilinen Bran Kalesi'ni kiraladı.

Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor.

"Kont Drakula'nın şatosu" olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.

Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından "Drakula"nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.

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30/10/2022 12:33