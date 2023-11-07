Elon Musk, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zeka sohbet robotu “Grok”u tanıttı

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ve yapay zeka girişimi xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacağına inandıkları ve çeşitli testlerde ChatGPT'yi geride bıraktığı belirtilen "Grok" adlı yapay zeka robotunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Musk, açıklamasında Grok’un geliştirilmesindeki amacın araştırma ve inovasyonu güçlendirerek insanlığa yardımcı olacak donanımlı yapay zeka araçları oluşturmak olduğunu belirtti.

Musk, ayrıca Grok'un sosyal medya platformu X'e de entegre edileceğini doğruladı. Bunun yanında uygulamanın bağımsız şekilde de faaliyet göstereceğini söyledi.

"İNSAN BENZERİ BİR ASİSTAN"

ChatGPT ile birlikte Google’ın Bard ve Microsoft’un Bing adlı yapay zeka sohbet robotları piyasaya hakim durumdayken Elon Musk, xAI tarafından geliştirilen Grok ile ilgili son derece iddialı konuştu.

Musk, Grok’u diğer yapay zeka ürünlerinden ayıran özellikleri arasında insan benzeri bir asistan olduğunu ve mizahi yaklaşımıyla daha eğlenceli bir AI robotu olduğunu dile getirdi. Musk'ın verdiği bilgiye göre Grok'un, X platformu aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı olarak erişim sağlayabiliyor. Musk bundan, diğer modellere göre çok büyük bir avantaj olarak bahsediyor.



Şu an Grok, seçili bir grup tarafından kullanılabiliyor. Ancak kısa bir süre sonra iddialı yapay zeka sohbet robotu, tüm premium X kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

GROK'UN ÖZELLİKLERİ



xAI'ının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Grok ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır. Grok, soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlanmıştır ve asi bir çizgiye sahiptir; bu nedenle, mizahtan nefret ediyorsanız lütfen onu kullanmayın! Grok'un eşsiz ve temel avantajı, X platformu aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olmasıdır. Ayrıca diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt verebilecek. Grok hala çok erken bir beta ürünüdür."