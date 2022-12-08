Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti

Elon Musk, dünyanın en zengin adamı unvanını Bernard Arnault'ya kaptırdı. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibinin serveti 185.3 milyar dolara düştü. Hisselerde yaşanan hareketlilik nedeniyle Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde lider şu an sık sık değişiyor

Twitter'ın sahibi ve Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin hisselerindeki düşüşünün ardından bir süreliğine dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla'nın hisseleri Çarşamba günü sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Forbes'un dünyanın en zengin insanları listesine göre lüks marka Louis Vuitton'ın ana şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi, 185.6 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya yerleşti. Eylül 2021'den bu yana Forbes dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada yer alan Musk'ın net serveti 185,4 milyar dolara düştü. Hisselerde yaşanan hareketlilik nedeniyle kısa süreliğine Musk tekrar birinci sıraya yerleşse de Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre gerilemeye devam ediyor.

Bu yılın başlarında Twitter'ı satın alma teklifinde bulunmasından bu yana Tesla hisseleri yüzde 47 değer kaybetti. Musk'ın net serveti, yatırımcıların Tesla'nın hisselerini Twitter'la daha fazla meşgul olduğu endişesiyle satmasıyla 8 Kasım'da 200 milyar doların altına düştü.

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08/12/2022 12:27