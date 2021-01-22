Elon Musk duyurdu: Kazanana 100 milyon dolar vereceğim

Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor. Ancak Dünya'yı bekleyen daha ciddi ve sonuçları bakımından daha yıkıcı olma potansiyeline sahip bir sorun daha var: Küresel Isınma.

Gezegenimizin dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim Elon Musk oldu. Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar (yaklaşık 740 milyon TL) bağışlayacağını duyurdu.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı. Musk'ın dün gece saatlerinde yaptığı açıklama kısa sürede 250 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi. Musk konu ile ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını belirtti.

KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.

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22/01/2021 09:11