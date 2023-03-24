Elon Musk duyurdu: Twitter Blue tüm dünyada kullanıma açıldı

Twitter CEO'su Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin artık tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu.

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24/03/2023

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Elon Musk duyurdu: Twitter Blue tüm dünyada kullanıma açıldı

Twitter CEO'su Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin artık tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu.

Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter Onaylı artık tüm dünya mevcut!" ifadesini kullandı.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti "Twitter Blue" ayrıca özel yeni özelliklere erken erişim sağlıyor.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p video yüklemeleri yer alıyor.

Şirket dün uygun hükümet hesapları ve çok taraflı hesaplar için gri onay rozeti başvurularını da aldığını bildirdi.

Twitter'ın onaylı hesap sistemi, 13 yıldır yürürlükteydi.

24/03/2023 14:16
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TAGS: Elon Musk
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