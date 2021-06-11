Elon Musk, en hızlı elektrikli aracını tanıttı: Tesla Model S Plaid

Tesla CEO’su Elon Musk, Model S Plaid isimli “en hızlı elektrikli otomobili” tanıttı. California Fremont’taki şirketin fabrikasında düzenlenen etkinlikte konuşan Musk, araç ile ilgili bilgileri paylaştı.

Musk, “Neden bu kadar deli hız yapan çok hızlı bir araç yaptık. Çünkü bu sürdürülebilir enerjinin geleceği için çok önemliydi. Bir elektrikli aracın en iyi otomobil olduğunu göstermek zorundaydık” dedi.

2 SANİYEDE 100 KM’YE ULAŞIYOR

Model S, X, 3 ve Y isimli modellerini piyasaya süren Musk’ın tanıttığı Model S Plaid’in baz modeli 1020 beygir gücünde ve full şarjla yaklaşık 643 kilometre yol gidebiliyor. Saatte maksimum 320 kilometreye çıkabilen araç 0’dan 100’e ise 2 saniyede ulaşabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı 130 bin dolar olarak belirlendi.

Musk, aracın içindeki eğlence sisteminin çok büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Musk’ın “İşte ben buna sınırları zorlayan fizik mühendisliği derim” diyerek tanıttığı aracın baz fiyatı 130 bin dolar. Elon Musk, aracın kabin içindeki eğlence sisteminin “PlayStation5 seviyesinde” olduğunu söylerken aracın ses sisteminin bir sinema salonu kalitesinde olduğunu da vurguladı.



Musk, “Eğer otomobilin geleceğini düşünürseniz, genelde otomatik pilot öncelikli hale gelir ve sonradan eğlence öne çıkar. Araç içi eğlence giderek önem kazanacak. Araç içerisinde film izleyebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz, interneti kullanabilirsiniz” dedi.

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11/06/2021 08:49