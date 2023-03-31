Elon Musk her sabah bu tatlıyı yiyor: Hala hayattayım!

Dünyanın en zengin insanları listesinde birincilik ile ikincilik arasında gidip gelen teknoloji milyarderi Elon Mu

"HALA HAYATTAYIM"



Musk ise bu ifadeye cevap olarak "Her sabah donut yiyorum. Hala hayattayım" dedi. Diamandis de Musk’ın yanıtı üzerine, “Tamam Elon, daha açık olmama izin ver. Şeker çok yavaş bir zehirdir” diye yazdı.

Musk, iş hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Kızının adını "Neden" olarak değiştirerek son dönemde gündeme gelen Musk, her sabah mutlaka tükettiği yiyeceği paylaştı. Kar amacı gütmeyen XPRIZE kuruluşunun CEO’su Peter Diamandis, “Şeker zehirdir" diyerek bir tweet attı.

Milyarder, daha önce de beslenme biçimiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Musk 2020 yılında “Lezzetli yemekler yemeyi ve daha kısa bir hayat yaşamayı tercih ederim” demiş ve egzersiz yaptığını ancak yapabilseydi hiç egzersiz yapmayacağını belirtmişti.

DONUT NEDİR?

Donut, özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler

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31/03/2023 09:22