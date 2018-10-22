Elon Musk Hyperloop için tarih verdi

Çılgın girişimci Elon Musk, yüksek hızlı ulaşım hizmeti sunacak olan Hyperloop test tünelinin 10 Aralık'ta açılacağının müjdesini verdi.

Sıradışı açıklamaları ve attığı adımlarla herkesi şaşırtan çılgın girişimci Elon Musk, ulaşım tarihini değiştirmesi beklenen bir diğer projesi Hyperloop'un test tünelinin 10 Aralık'ta açılacağını açıkladı. Girişimci bu açıklamayı yine Twitter'da duyurdu.

Genelde pozitif haberleri sosyal medya hesabından kendi vermesiyle tanınan Musk, Hyperloop test tünelinin açılış tarihini yine Twitter üzerinden açıkladı. Sosyal ağda 'İlk tünel neredeyse hazır" diyen Musk, devam eden mesajında 10 Aralık'ta açılacağının bilgisini paylaşıyor. Devam eden mesajlarda gelen soruları yanıtlayan Musk, tüneldeki hızın saatte 250 km olacağının bilgisini de verdi. İlk Hyperloop tüneli Claifornia'da Hawthorne şehrinde hayata geçecek olan projede özel bir tünel içinde hareket edecek tüplerde yolculuk yapılması hedefleniyor. Projenin nihai hedefi saatte 12020 kilometreye çıkmak olarak açıklanmıştı.