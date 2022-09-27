Elon Musk ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Forbes'in açıkladığı ABD'nin en zengin 400 iş insanı listesinde ilk kez birinci sırada yer aldı. Listede 14 yıl sonra ilk defa zenginlerin toplam gelirinde azalma görüldü.

Elon Musk, Forbes'in 41. defa açıkladığı ABD'nin en zengin 400 iş insanı listesinde bu yıl ilk kez geçen yıla göre servetini 60 milyar doların üzerinde artırarak ilk sıraya yerleşti.

Elon Musk 2022'de 4 yıl üst üste birinci sırada yer alan eski Amazon CEO'su Jeff Bezos'u ikinci sıraya iterken, ABD'nin en zengin iş insanı olan Musk'ın bunu Tesla hisselerindeki yüzde 11'lik hisse artışına borçlu olduğu belirtildi.

Listede, Amazon hisselerinde yüzde 27'lik bir kayıp yaşayan 2 numaralı Bezos'u, eşiyle birlikte kurduğu vakfına yılın başlarında 20 milyar dolar bağışlamasına rağmen yazılımcı ve yatırımcı iş insanı Bill Gates takip etti.

En zengin ABD'li iş insanı listesindeki ilk 20 kişinin 1,6 trilyon dolar değerindeki servetinin, Forbes 400'ün toplam servetinin yüzde 40'ına karşılık geldiği kaydedildi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise geçen yıl 3 numarayı işgal ettiği listede 11. sıraya gerileyerek ilk 10'a giremedi.

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27/09/2022 21:12