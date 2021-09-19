Elon Musk, Jeff Bezos ile skoru eşitledi

Uzay turizmi rekabetini Virgin Galactic ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un yarattığı Blue Origin ile yaşayan Elon Musk’ın şirketi SpaceX, tamamı sivil mürettebatla başlattığı yolculuğunu tamamladı.

Mekik, Florida açıklarına iniş yaptı.

SpaceX Inspiration4 isimli bu uçuşun ardından SpaceX’in Crew Dragon isimli uzay kapsülü Dünya’ya iniş yaptı. Atlantik Okyanusu’nda Florida’nın açıklarına paraşüt sistemi ile iniş yapan kapsüldeki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen amatör astronotlar daha sonra helikopter ile Cape Canaveral’a götürüldü. Dünya çevresinde ısı artışı yaşanmasına karşın özel uçuş kostümü giyen sivil astronotlar için böylelikle 1927 santigrat dereceye karşı da önlem alınmış oldu.



Astronotlar denize düşmeden önce saatte 24 kilometre hızla iniş yaparken Çarşamba günü başlayan yolculuk da son buldu. Hubble Teleskobu ya da Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çok daha yükseğe çıkan kapsüle binmek için her yolcunun yaklaşık 200 milyon dolar ödediği tahmin ediliyor.

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19/09/2021 09:02